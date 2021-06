Bắt tạm giam giám đốc một trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên

Ngày 2.6, Công an H.Đức Trọng , cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Quang Trung, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) H.Đức Trọng về hành vi: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.