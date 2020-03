Bộ GD-ĐT lưu ý về thi THPT quốc gia khi nghỉ học dài vì Covid-19

Ông Mai Văn Trinh cho biết, căn cứ diễn biến của dịch Covid -19, học sinh phải nghỉ học bất thường, kéo dài, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, năm học 2019-2020 sẽ kết thúc vào ngày 30.6; Kỳ thi THPT quốc gia năm học 2019-2020 sẽ tổ chức vào các ngày từ 23-26.7.2020.

Công tác chuẩn bị tổ chức cho Kỳ thi vẫn được Bộ GD-ĐT chủ động cùng các địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo tiến hành như các năm trước. Các địa phương, các nhà trường đã chủ động điều chỉnh kế hoạch năm học để vừa hoàn thành đúng kế hoạch năm học, vừa có đủ thời gian, nguồn lực để tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia 2020.

Chính vì thế, ông Trinh lưu ý các địa phương cần chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện để tổ chức kỳ thi, nhất là ở các nội dung trọng tâm sau:

Thứ hai, các thầy cô nên phân tích định dạng và cấu trúc đề thi chính thức và đề thi tham khảo của kỳ thi THPT năm 2019, từ đó xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh;

Thứ ba, chuẩn bị đầy đủ đội ngũ cán bộ, giáo viên và lên kế hoạch tập huấn đầy đủ, chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các khâu của kỳ thi, nhất là các khâu coi thi, chấm thi, thanh tra thi;

Thứ tư, rà soát kỹ càng cơ sở vật chất, thiết bị như phòng thi, phòng lưu trữ đề thi, bài thi tại các điểm thi, địa điểm chấm thi; hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin theo yêu cầu của các khâu tổ chức thi; thiết bị theo dõi an ninh; máy móc thiết bị phục công tác in sao đề thi; in phiếu trả lời trắc nghiệm, trang bị máy quét đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để chấm thi trắc nghiệm đảm bảo chính xác, đúng tiến độ…