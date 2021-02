Bộ GD-ĐT: Sẵn sàng ‘kịch bản’ điều chỉnh thời gian năm học, thi tốt nghiệp THPT

Trên cơ sở kế thừa tối đa hệ thống bài giảng điện tử hiện có, Bộ trưởng chỉ đạo, các vụ bậc học tiếp tục bổ sung bằng cách huy động giáo viên từ các địa phương thực hiện các bài giảng có chất lượng, từng bước hoàn thiện kho học liệu số với đầy đủ các môn học ở bậc phổ thông. Việc xây dựng những bài giảng mẫu tốt và đăng tải qua kênh YouTube, theo Bộ trưởng, còn rất phù hợp với những bậc học, lớp học “khó” triển khai dạy học trực tuyến như mầm non hay lớp 1.

Để giúp giáo viên có được các kỹ năng cần thiết, hiểu được quy trình, trình tự giảng dạy trong môi trường số, Bộ trưởng giao các đơn vị chuyên môn xây dựng cẩm nang hướng dẫn những nội dung này cung cấp cho giáo viên. Đối với học sinh, ông Nhạ đề nghị lưu tâm là đảm bảo an toàn cho các em trong môi trường mạng, trong đó bao gồm an toàn sức khỏe và an toàn tâm lý.