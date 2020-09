Bộ GD-ĐT sẽ sớm công bố phương án thi và tuyển sinh 2021 - 2025

Hơn 42% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học Về kỳ thi vừa qua, ông Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được tổ chức thành 2 đợt. Kỳ thi được thực hiện trên tinh thần phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT trách nhiệm triển khai kỳ thi của các địa phương, cơ sở giáo dục. Đề thi của cả 2 đợt được Bộ GD-ĐT đánh giá là đều đảm bảo mức độ tương đồng. Nội dung đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, bảo đảm “vừa sức”, không đánh đố thí sinh, có sự phân hóa hợp lý, đáp ứng được mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Theo thống kê, tỷ lệ tốt nghiệp chung của cả nước là 98,3% (trong đó tỷ lệ đối với THPT là 98,9%, đối với giáo dục thường xuyên là 92,5%). Tuy nhiên, tùy từng địa phương, vùng miền mà tỷ lệ cụ thể có sự khác biệt. Năm 2020, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng là 642.945 (giảm 1,46% so với năm 2019). Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là 2.494.210 lượt, giảm 3,14% so với năm 2019. Cập nhật đến hết ngày 27.9, có tổng số 275.530 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, tỷ lệ điều chỉnh là 42,49%.