,Bỗng dưng' trở thành F1, F2 dự thi tốt nghiệp THPT thế nào ?

Theo văn bản này, trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã nhận được đề nghị của một số tỉnh/thành phố về việc tổ chức thi cho các TS thuộc diện F1, F2 vào các ngày 7 - 8.7. Do vậy, bằng văn bản ngày 6.7, Bộ chính thức đồng ý với đề nghị này khi địa phương đáp ứng các nội dung sau: Thứ nhất, TS thuộc diện F1, F2 có nguyện vọng dự thi vào các ngày 7 - 8.7; thứ hai, được sự đồng ý của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; thứ ba, phương án tổ chức thi cho những TS này phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế , đồng thời, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.