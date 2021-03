Chọn ngành học chưa đúng, làm thế nào để thành công?

Năm lớp 11, tôi chuyển từ một trường huyện ở Sóc Trăng lên trường chuyên của tỉnh là Cần Thơ (giờ là tỉnh Hậu Giang). Dù lớp 10 tôi đã là học sinh khá môn toán và môn văn nhưng lên môi trường mới, tôi là học sinh yếu môn toán dù vẫn đi học thêm cùng các bạn trong lớp. Kiểm tra cứ 1 hoặc 2 điểm. Tình hình không cải thiện cho đến giữa học kỳ 1. Còn môn văn thì cô giáo phê một câu “không biết cách phân tích thơ”. Tôi không hiểu vì sao và bị sốc nặng.

Tôi như người vừa tỉnh cơn mê và quyết tâm làm theo. Sự nỗ lực của tôi được đền đáp. Tôi cải thiện số điểm từng ngày. Kết thúc cuối năm 11, tôi là học sinh khá với điểm số môn toán đứng tốp đầu của lớp. Từ đó, tôi say mê môn toán và mơ ước được thành giảng viên dạy toán. Nhưng điểm thi ĐH của tôi không đủ để vào ngành sư phạm toán - tin nên tôi phải theo học nguyện vọng 2 là ngành quản lý đất đai. Ngành này do ba tôi chọn. Những tưởng chọn một ngành học mình không yêu thích thì tương lai sẽ mù mịt, nhưng mọi thứ đều do bản thân mình có thay đổi nhận thức và nỗ lực hay không, và còn phụ thuộc nhiều vào cuộc sống.