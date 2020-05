Cô giáo bị phụ huynh hành hung đi giám định thương tích

Chiều 26.5, tin từ Công an H. Đức Hòa (Long An) cho biết đã giới thiệu cô Đinh Thanh Thúy (42 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường TH-THCS Lộc Giang (ấp Lộc Hòa, xã Lộc Giang, H.Đức Hòa) - người bị phụ huynh xông vào trường dùng nón bảo hiểm hành hung , đến Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Long An để giám định thương tích , làm cơ sở xử lý vụ đánh người. Ngoài ra, học sinh N.B.L (7 tuổi), học sinh lớp 1/1 của trường này cũng được công an huyện cho đi giám định cùng lúc với cô Thúy.