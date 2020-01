Có nên tiếp tục ăn tết ta?: GS Trương Nguyện Thành bị phản biện!

"Ở đâu trên thế giới cũng thế thôi, đi cùng với việc chúc mừng năm mới sẽ có những người không kiềm chế được mình mà say xỉn, cờ bạc hay làm những chuyện tiêu cực khác, nhưng đó chỉ là một thiểu số rất nhỏ, không thể đánh đồng với hạnh phúc có được của đại đa phần số đông còn lại. Có những giá trị truyền thống dần bị mai một do không được bảo tồn hoặc do không còn phù hợp với quy luật phát triển hiện đại, nhưng tôi tin giá trị truyền thống của Tết Nguyên đán thì được đại đa số nhân dân ủng hộ, vì ăn tết hay không ăn tết suy cho cùng do chính từng cá nhân, gia đình quyết định, không ai ép ai được cả. Giàu hay không giàu hoàn toàn không phải do ăn tết Tây hay tết Ta, nó do chính bởi sự chuyên nghiệp, quyết tâm, trí tuệ của từng con người chúng ta, của sự minh bạch, tầm nhìn và khát vọng vươn lơn của toàn dân tộc", anh Thành cho biết.