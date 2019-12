Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Obama đến VN thúc đẩy giáo dục trẻ em gái

Theo lịch trình, sáng nay (9.12) cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, bà Jenna Bush Hager, các diễn viên Julia Roberts, Lana Condor, Ngô Thanh Vân cùng các thành viên Quỹ Obama đến thăm chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh tại Trường THPT Cần Giuộc (H.Cần Giuộc, Long An). Tại đây, các đại biểu sẽ tìm hiểu câu chuyện của nữ sinh, những thử thách mà các em đối diện khi theo đuổi giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ giáo dục trẻ em Room to Read đóng vai trò như thế nào trong hành trình thành công của các em. Bên cạnh đó, đại biểu sẽ tìm hiểu về hoạt động của các tổ chức tại VN trong việc nâng cao giáo dục và khuyến khích trẻ em nữ đến trường. Bà Obama sẽ gặp gỡ và trò chuyện cùng các bạn cựu nữ sinh và đại biểu, dự lớp kỹ năng sống do Room to Read điều phối tại Long An, trước khi chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ sinh và thành viên tham gia hoạt động hỗ trợ giáo dục nữ sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn