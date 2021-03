Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có giảm nhẹ?

Chia sẻ thông tin tại ngày hội, PGS-TS Phạm Quốc Khánh, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 (thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi ngày 6.7, dự thi trong 2 ngày 7 và 8.7). Thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 26.4 đến hết ngày 10.5. Sau khoảng 15 ngày kết thúc kỳ thi, Bộ sẽ công bố kết quả thi. So với năm 2019 trở về một số năm trước, kỳ thi này diễn ra chậm hơn khoảng 2 tuần. Việc này do dịch Covid-19 tác động khác nhau lên các tỉnh thành. Vì vậy, Bộ quyết định chọn thời điểm mà đồng loạt gần 900.000 học sinh (HS) toàn quốc có thể dự thi chung một đợt.

Nhấn mạnh về đề thi, ông Khánh cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT đã thay thế kỳ thi THPT quốc gia trước đây với 3 mục tiêu cơ bản: xét tốt nghiệp, có dữ liệu đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo kiến thức kỹ năng và sử dụng kết quả này để đăng ký xét tuyển vào ĐH. Do vậy, đề thi sẽ dựa trên chương trình giáo dục phổ thông, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp. Cấu trúc và mức độ đánh giá đề thi giữ ổn định cơ bản so với năm ngoái.

Giá trị mà chương trình mang lại là sự tự tin Năm nay - lần thứ 23 Báo Thanh Niên tổ chức chương trình này. Báo đã thay đổi nhiều phương thức để thích ứng với sự thay đổi mạng xã hội , thay đổi cách tư vấn và luôn đồng hành với các trường. Dù không ngừng đổi mới nhưng giá trị mà qua suốt 23 năm chương trình mang lại chính là sự tự tin cho các em HS. Bộ GD-ĐT đồng hành và đánh giá cao những đóng góp của báo, các chuyên gia tư vấn mang lại - với thông tin, lời khuyên hết sức hữu ích cho các em HS. Ông Hoàng Minh Sơn (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT)

Liên quan đến đề thi, một HS Trường THPT Trị An (Đồng Nai) băn khoăn: “Năm trước có quan điểm cho rằng độ phân hóa đề thi chưa mạnh, bằng chứng là có trường công bố điểm chuẩn ở mức rất cao. Vậy năm nay mức độ phân hóa của đề thi có thay đổi so với năm trước không?”. Giải đáp câu hỏi này, ông Phạm Quốc Khánh cho hay từ năm 2018, Bộ không quy định điểm sàn trừ các ngành đặc thù gồm sức khỏe và sư phạm. Điểm sàn các ngành khác do trường tự chủ công bố theo quy định của trường. Do vậy, ở đây việc điểm sàn tăng hay giảm trong nhóm ngành sức khỏe và sư phạm không chỉ phụ thuộc vào mức độ khó dễ của đề thi mà còn cả năng lực làm bài của HS. Với tinh thần cơ bản giữ ổn định kỳ thi và đề thi năm nay so với năm trước thì cơ bản điểm sàn có thể không thay đổi.