Đến trường học... sơ cấp cứu

Tôi vẫn nhớ, câu đầu tiên thầy hỏi lớp là: “Các bạn học sơ cứu để làm gì? Có phải vì công việc bắt buộc?”. Tại Pháp, ngoài ngành y, rất nhiều công việc yêu cầu phải có chứng chỉ PSC1, chẳng hạn sinh viên đi làm thêm tại trại hè cho trẻ em. Khi ấy, lớp của tôi không có ai nằm trong số này, hầu hết đều tự nguyện tham gia với cùng lý do là “học vì rất cần thiết”.

Mở đầu chương trình học, thầy dành hơn 1 giờ để nhắc lại những số điện thoại khẩn cấp, cách phân biệt… các loại còi xe được ưu tiên đường và đặc biệt, học viên được hướng dẫn vô cùng kỹ về cách trình bày khi gọi cấp cứu: báo địa chỉ ra sao, mô tả tình trạng bệnh nhân thế nào, những chi tiết nhỏ cần phải lưu ý để báo. Gọi điện thì ai cũng biết, nhưng phải học qua mới có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp để trong thời gian ngắn nhất cung cấp được những thông tin cần thiết cho người trực tổng đài, giúp việc cấp cứu bệnh nhân đạt hiệu quả cao.

Sau đó là phần thực hành xử lý khi gặp những trường hợp: bỏng, co giật, chảy máu do chấn thương, dị vật gây tắc đường thở, ngưng tim, ngưng thở… Kết thúc khóa học, mỗi học viên nhận được chứng chỉ PSC1 do Bộ Nội vụ Pháp cấp. Những kỹ năng tưởng chừng chỉ liên quan đến ngành y thì tại Pháp được xem là yếu tố có thể giúp tăng cường sự an toàn và chất lượng cuộc sống của công dân, nên cơ quan cấp chứng chỉ là Bộ Nội vụ.