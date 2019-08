Điểm chuẩn biến động mạnh do đâu?

Trường khối công an giảm sâu, trường quân đội tuyển bổ sung Điều bất ngờ là điểm chuẩn năm nay với diện thí sinh phía bắc, đặc biệt thí sinh nam của Học viện Cảnh sát Nhân dân lao dốc so với năm ngoái. Thậm chí, tổ hợp A01 năm nay giảm hơn 7 điểm so với năm ngoái. Trong khi đó, cuối giờ chiều 8.8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ra thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường quân đội năm 2019, nhưng đến đầu giờ sáng 9.8, ban tuyển sinh lại phát đi thông báo về tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường quân đội năm 2019, ở cả trình độ đại học và cao đẳng. Trong đó mô tả cụ thể chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Theo đó, ở trình độ đại học, có 2 trường quân đội tuyển bổ sung, với tổng số chỉ tiêu là 25; ở trình độ cao đẳng, có 2 trường quân đội tuyển bổ sung ngành quân sự cơ sở với tổng số 230 chỉ tiêu.