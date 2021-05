Đối sánh học và thi: Xây dựng nền giáo dục học thật, thi thật và nhân tài thật

Qua đối sánh đã xác định điểm trung bình (TB) điểm thi 60 tỉnh, thành phố là 6,15. Trong đó, 11 tỉnh, thành phố có trung bình điểm thi cao: Bình Dương (TB điểm thi 6,84; xếp thứ 1), Nam Định (6,82; 2), An Giang (6,68; 3), Ninh Bình (6,62; 4), Hà Nam (6,59; 5), TP.HCM (6,59; 6), Hải Phòng (6,53; 7), Bạc Liêu (6,52; 8), Vĩnh Phúc (6,5; 9), Lâm Đồng (6,45; 10) và Cần Thơ (6,45; 11).

Một số địa phương do điều kiện khó khăn nên kết quả kỳ thi thấp hơn TB toàn quốc, như Tuyên Quang (TB điểm thi 5,91; xếp thứ 50), Điện Biên (5,84; 51), Ninh Thuận (5,81; 52), Đắk Nông (5,81; 53), Lạng Sơn (5,8; 54), Yên Bái (5,8; 55), Lai Châu (5,77; 56), Cao Bằng (5,6; 57), Hòa Bình (5,46; 58), Sơn La (5,36; 59) và Hà Giang (5,06; 60).

Về chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi có sự rộng, hẹp khác nhau. Hẹp nhất là Bình Dương (chỉ 0,32 điểm) và rộng nhất là Long An và Nghệ An (cùng mức 1,7 điểm). Có 11 địa phương được đánh giá tốt (điểm chênh lệch dưới 1,0), gồm: Bình Dương (chênh lệch 0,32; xếp thứ 1), Ninh Bình (0,45; 2), Bạc Liêu (0,54; 3), Lâm Đồng (0,62; 4), Lào Cai (0,64; 5), Phú Thọ (0,68; 6), Bắc Kạn (0,68; 7), Vĩnh Phúc (0,7; 8), Nam Định (0,77; 9), Tây Ninh (0,78; 10) và Cần Thơ (0,85; 11).

Trong khi có 10 địa phương điểm chênh lệch khá rộng, gồm: Sơn La (điểm chênh lệch 1,43; xếp thứ 51), Hà Nội (1,47; 52), Hưng Yên (1,57; 53), Hải Phòng (1,59; 54), Bắc Ninh (1,61; 55), Hà Giang (1,65; 56), Phú Yên (1,67; 57), Quảng Ninh (1,69; 58), Long An (1,7; 59) và Nghệ An (1,7; 60). Một số địa phương, thứ hạng điểm thi và thứ hạng điểm chênh lệch vênh nhau như: Hải Phòng (điểm thi có thứ hạng 7; điểm chênh lệch có thứ hạng 54); TP.HCM (6; 23); Hà Nội (18; 52); Long An (22; 59).