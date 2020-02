Hà Nội, TP.HCM lên phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 2.3

TP.HCM: Chỉ học sinh lớp 9, 12 đi học lại đầu tháng 3

Chiều tối 25.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Ông Phong cho biết Chính phủ chưa kết luận ngày đi học trở lại nhưng TP phải chủ động các phương án từ bây giờ. Cụ thể, đề xuất của Sở GD-ĐT đi học từ 2.3 là phương án mà TP chuẩn bị trong trường hợp Thủ tướng quyết định học sinh (HS) đi học từ 2.3. Trong trường hợp Chính phủ cho HS nghỉ học đến hết tháng 3 thì cũng có phương án trước đó đã chuẩn bị theo kiến nghị của TP.

Xử lý ra sao sau khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19? | Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng giải đáp

Chủ tịch UBND TP tính toán nếu HS đi học trở lại thì phải cung cấp tối thiểu 3 triệu khẩu trang, nhất là HS tiểu học và mầm non. Trong trường hợp này, khả năng cung cấp đủ khẩu trang của TP là rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi. Như vậy sẽ không đảm bảo an toàn tại các trường học do nơi này đeo, nơi khác thì không, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh cũng khó xác định được nguyên nhân lây nhiễm.

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP, kiến nghị cấp mầm non nghỉ hết 15.3, ngày 16.3 cho trẻ 5 tuổi học lớp lá đi học lại nhưng không ăn sáng đầu giờ, các lớp khác của mầm non sẽ tùy theo diễn biến phòng chống dịch bệnh.

Tương tự, cấp tiểu học nghỉ hết 15.3, ngày 16.3 HS lớp 5 đi học lại nhưng không bán trú, chỉ tổ chức học 1 buổi, các lớp khác theo diễn biến phòng chống dịch

Khối THCS kể cả khối giáo dục thường xuyên, ngày 2.3 cho HS lớp 9 đi học lại, không bán trú mà chỉ học 1 buổi, ngày 16.3 HS các lớp khác đi học lại.

Khối THPT kể cả giáo dục thường xuyên, từ ngày 2.3 cho HS lớp 12 đi học lại nhưng học 1 buổi, đến ngày 16.3 cho các lớp khác đi học lại.

Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống đi học lại từ 16.3. Riêng các trường đại học , cao đẳng thuộc Bộ GD-ĐT thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự quyết định phương thức đào tạo, tính toán sắp xếp thời gian đào tạo từ ngày 2.3.

Ông Sơn cũng kiến nghị UBND TP có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép các trường hợp cá biệt như nghi ngờ nhiễm bệnh và nhiễm bệnh, cách ly 14 ngày thì thời gian các hoạt động phòng ngừa, điều trị không tính vào thời gian nghỉ học. Quy định hiện hành HS nghỉ quá 45 buổi trong năm học thì sẽ không được lên lớp.

Nhìn lại tròn 1 tháng Việt Nam chống lại dịch bệnh Covid-19

Hà Nội: Dự kiến học sinh đi học ngày 2.3, băn khoăn bán trú

Chiều 25.2, Sở GD-ĐT Hà Nội đã họp trực tuyến để bàn các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, để đón HS trở lại trường.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội , nói nếu không có gì thay đổi, HS Hà Nội sẽ trở lại trường vào ngày 2.3. “Dứt khoát nơi nào chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện thì chưa cho HS trở lại trường. Và phải kỷ luật người đứng đầu cơ sở giáo dục ấy”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đeo khẩu trang bao lâu thì thay đổi? | Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng giải đáp

Trên tinh thần chuẩn bị cho HS trở lại trường vào 2.3, ông Dũng yêu cầu trước ngày 28.2, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học phải được tập huấn về phòng chống dịch bệnh cho bản thân và HS. Phân công rõ trách nhiệm, lên kịch bản chi tiết… với các tình huống; gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm… Sở GD-ĐT Hà Nội đã lập 3 đoàn kiểm tra việc vệ sinh khử khuẩn tại trường học. Đến thời điểm này, Hà Nội đã khử khuẩn 4 lần. Dự kiến đợt 5 diễn ra ngày 29.2 và 1.3.

Đáng chú ý, theo ông Dũng, với các trẻ ở bậc học mầm non, cha mẹ HS phải đưa con vào tận lớp học thì cũng cần được tiến hành kiểm tra thân nhiệt để phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ chính phụ huynh.

Ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Ba Đình (Hà Nội), cho rằng dù toàn ngành vẫn xác định cho HS đi học trở lại vào tháng 3 nhưng băn khoăn nhất là tổ chức bán trú (ăn, ngủ tại trường buổi trưa) cho HS. Điều này rất cần chỉ đạo cụ thể của Sở GD-ĐT.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết Hà Nội có gần 3 triệu HS, sinh viên nên nếu có HS nhiễm Covid-19 thì tình hình sẽ rất phức tạp. Ông Hạnh đề nghị các quận, huyện cần tổ chức tập huấn phòng ngừa dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thì kiến nghị mỗi nhà trường nếu không có phòng y tế thì bố trí một phòng để cách ly tạm thời HS khi các em gặp vấn đề về sức khỏe

Không mua được nhiệt kế điện tử cho từng lớp Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, tất cả lớp học trên địa bàn phải có nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt HS. Tuy nhiên, đến chiều 25.2, nhiều quận huyện của Hà Nội nói không thể mua đủ mặt hàng này. Ông Nguyễn Thế Đại, Trưởng phòng GD-ĐT TX.Sơn Tây, cho biết toàn huyện có 1.038 lớp, phòng đã cố gắng mua số nhiệt kế điện tử tương ứng cho các trường nhưng không có hàng. Tương tự, bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đan Phượng, cho biết mới được 600 nhiệt kế điện tử, cả huyện có hơn 1.100 lớp. Theo ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Quốc Oai, toàn huyện có 2.700 lớp học nên nếu mua đủ nhiệt kế điện tử là rất khó… Tuệ Nguyễn