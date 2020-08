Hai phương án thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Là địa phương có toàn bộ thí sinh (TS) chưa thể dự thi đợt 1 do dịch Covid-19 , với gần 11.000 em, ông Thơ cho biết Đà Nẵng đang tìm cách để tổ chức kỳ thi này an toàn, đảm bảo quyền lợi của các em. “Ví dụ, từ ngày 9 - 10.9, dịch bệnh ở Đà Nẵng có thể cơ bản được kiểm soát và chúng tôi đã chuẩn bị phương án bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn”, ông Thơ đề xuất.