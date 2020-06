Học sinh năm nay có được nghỉ hè?

Nhiều trường mầm non ngoài công lập dạy suốt hè Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường phổ thông ở TP.HCM sẽ kết thúc chương trình học vào ngày 15.7. Với bậc mầm non, thường sau ngày 15.7 các trường sẽ tổ chức tổng kết và cho HS nghỉ hè chỉ khoảng 2 tuần, sau đó sẽ tổ chức hoạt động hè. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, riêng với các trường mầm non tư thục, vì năm nay HS đã nghỉ học kéo dài để phòng dịch, mới quay trở lại trường khoảng một tháng nay nên nhiều trường sẽ không nghỉ hè như những năm trước và sẽ dạy liên tục. Nguyễn Loan