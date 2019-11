Học tiếng Anh hiệu quả thời 4.0

Sinh viên có cơ hội tìm hiểu để nâng cao việc học tiếng Anh hiệu quả qua sự kiện 'Speak it right - Speak it now 2019', diễn ra tại 4 trường ĐH tại TP.HCM.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tham gia một sự kiện - H.A H.A Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tham gia một sự kiện