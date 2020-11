Hơn 60 học sinh ngất xỉu tại trường do hạ canxi

Do Trung tâm Y tế của huyện không đủ giường, nên bác sĩ, y sĩ và xe cấp cứu đến trường để hỗ trợ trực tiếp.

Để tránh ảnh hưởng tâm lý đến các em lớp khác, ban giám hiệu trường đã quyết định thông báo cho học sinh nghỉ học ra về . Sau khi được cho uống can xi và động viên của thầy cô, tâm lý các em học sinh đã ổn định trở lại, sau đó các em ra về cùng phụ huynh.

Còn theo báo cáo của Trường THCS thị trấn Thới Bình , bác sĩ trực tiếp điều trị cho các em học sinh cho biết nguyên nhân làm cho các em học sinh khó thở, ngất xỉu là do bị hạ can xi và một số em do mệt mỏi nên sức khỏe yếu.