Ireland bắt đầu tiếp nhận du học sinh Việt Nam

Bà Isobel Walton cho biết Education in Ireland đã tiến hành chuỗi bài giảng trực tuyến do các giáo sư, giảng viên Ireland trình bày với nhiều chủ đề trong các ngành mà Ireland dẫn đầu, giúp du học sinh Việt Nam lựa chọn ngành học phù hợp. Các bài giảng được phát trực tiếp vào 19:30 các ngày thứ năm hằng tuần trên trang Facebook: Education in Ireland Vietnam (www.facebook.com/educationinirelandvietnam).