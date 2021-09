Khai giảng năm học mới: Không để lây lan dịch bệnh trong nhà trường

Sáng 5.9, tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP.Long Xuyên), Sở GD-ĐT An Giang tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 cho học sinh toàn tỉnh tham dự theo hình thức phát sóng trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh An Giang.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết, năm học 2020-2021 dù có nhiều khó khăn, thử thách của dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nhưng ngành giáo dục tỉnh An Giang đã nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên vừa hoàn thành giáo dục năm học, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục tỉnh An Giang xác định mục tiêu vừa chủ động linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học và tiếp tục đổi mới, duy trì mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo.