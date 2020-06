Khi dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Học sinh sẽ không bị 'đì'?

Nếu đưa dạy thêm vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì việc dạy thêm tự do của giáo viên đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều vì khi đó, giáo viên phải đáp ứng nhiều điều kiện, tiêu chí cụ thể do nhà nước quy định tương ứng mới được phép thực hiện hoạt động dạy thêm này. Việc đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục đầu tư, kinh doanh có điều kiện có thể giúp quản lý tốt hơn hoạt động dạy thêm. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ có hai mặt: Đối với các chủ thể thực hiện hoạt động dạy thêm là các tổ chức, pháp nhân và có tổ chức quy mô mức độ lớn: cần thiết quản lý chặt chẽ thông qua các điều kiện kinh doanh quy định cụ thể hoặc đưa vào danh mục đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, đối với các chủ thể thực hiện hoạt động dạy thêm là các cá nhân giáo viên, với mục đích kết hợp hỗ trợ kiến thức cho học sinh với mức học phí nhỏ thì việc đưa hoạt động dạy thêm vào danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng sẽ chưa hoàn toàn quản lý được về mặt thực tiễn. Khi điều kiện kinh doanh khó khăn, khả năng dạy chui, học chui sẽ phát sinh. Do đó, quy định nên kết hợp với thực tiễn nhu cầu cuộc sống để hợp lý và dễ thực thi.