Khởi tố, bắt giam thầy giáo giao cấu với nữ sinh lớp 9

Chiều 8.12, thượng tá Trần Việt Mỹ, Phó trưởng Công an H.Vĩnh Thuận ( Kiên Giang ), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng N.T.Q (42 tuổi), giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2 (xã Vĩnh Phong, H.Vĩnh Thuận) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi