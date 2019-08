Không đọc báo cáo trong lễ khai giảng

Theo đó, Sở yêu cầu lễ khai giảng phải được chuẩn bị chu đáo, an toàn. Chương trình có các nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước và có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường, tâm lý lứa tuổi…

Đối với các trường mầm non, Sở lưu ý không đọc báo cáo tình hình hoạt động của trường trong ngày 5.9 và nhận trẻ theo từng đợt, tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh vào nhóm lớp hỗ trợ với giáo viên giúp trẻ dần thích nghi với môi trường mới. Triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh đặc biệt lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Trong hướng dẫn các hoạt động đầu năm học, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cũng đưa ra yêu cầu các trường đẩy mạnh công tác giáo dục các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành quy định giữa nhà trường với gia đình và học sinh. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông…

Cùng với những quy định về việc tổ chức lễ khai giảng, Sở cũng yêu cầu phòng giáo dục các quận, huyện hướng dẫn các trường học công khai các khoản thu, chi đầu năm theo quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng lạm thu, sai phạm trong thu chi.