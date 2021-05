Kiểm tra bằng hình thức trực tuyến sao cho khách quan ?

Kiểm tra học kỳ trực tuyến chỉ khi “bất khả kháng” và chờ đến 16.5 Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho rằng Sở chưa có chỉ đạo, hướng dẫn nào về việc kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến. “Tuy nhiên, nếu thực hiện trực tuyến bài kiểm tra quan trọng này thì phải tính toán, áp dụng công nghệ thông tin để giám sát thì mới có thể yên tâm độ tin cậy khi dùng kết quả ấy để đánh giá cuối năm học của HS”, ông Tiến chia sẻ quan điểm. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), thông tin theo khung kế hoạch năm học 2020 - 2021 cho các bậc giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ GD-ĐT ban hành, các cơ sở giáo dục sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5, kết thúc năm học trước ngày 31.5.2021. Ông Thành cũng cho rằng trường hợp HS không thể đến trường thì địa phương sẽ áp dụng Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Điều 6 của Thông tư 09 quy định việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của HS được thực hiện trong quá trình dạy học. Còn kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của HS được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ. Thông tư này cũng quy định trong trường hợp HS không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh: Các cơ sở giáo dục cần lưu ý hai điểm: thứ nhất, Thông tư 09 đến ngày 16.5.2021 mới có hiệu lực thi hành; thứ hai là tại thời điểm từ nay đến ngày 16.5 nếu các nhà trường đang phải cho HS tạm dừng đến trường chưa kiểm tra học kỳ 2 thì vẫn còn 2 tuần cuối tháng 5 để hoàn thành công việc này. Do vậy nếu các trường cho HS kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến ngay từ đầu tháng 5 thì vừa chưa đúng tinh thần của Thông tư 09 về “lý do bất khả kháng”, vừa chưa đến thời điểm thông tư này có hiệu lực.