Loạn quảng cáo đào tạo phương pháp giáo dục mầm non quốc tế

Các khóa học về phương pháp Montessori được quảng cáo trên internet như là một khóa học nghiệp vụ , có thể đào tạo một người “tay không” khi sở hữu chứng chỉ của họ sẽ xin được việc ở các trường mầm non với mức lương hấp dẫn mà không cần bằng sư phạm mầm non.

Chỉ cần chứng chỉ Montessori là đi dạy ?

Trong vai học viên muốn tìm kiếm một trung tâm đào tạo để theo học và nhận chứng chỉ, phóng viên Thanh Niên tìm tới cơ sở tại TP.HCM (298/6 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, của Viện đào tạo Montessori Canada) thuộc Trung tâm tư vấn và đào tạo Montessori quốc tế tại Việt Nam.

Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870 - 1952). Về cơ bản, việc tổ chức các lớp học theo mô hình Montessori phải đảm bảo sự tôn trọng tính riêng biệt của mỗi trẻ và phải bố trí phòng học, bài học phù hợp những nhu cầu và mục đích của mỗi em. Phương pháp này chủ yếu được áp dụng cho trẻ nhỏ từ 2 - 6 tuổi. Tự giới thiệu mình là hiệu trưởng Trường mầm non quốc tế Casa Dei Sol (một trường mầm non thuộc Viện đào tạo Montessori Canada), ông Bùi Đức Tiến cho biết hiện viện đang có 4 khóa đào tạo trực tuyến cho giáo viên lớp 0 - 3 tuổi, 3 - 6 tuổi, một khóa đào tạo về kinh doanh chuỗi mầm non và khóa về quản lý lớp học Montessori…

Còn về khóa học trực tiếp, ngày 10.4 bên viện có khóa “Làm chủ Montessori nguyên bản 110 giờ”, kéo dài 6 - 7 tuần và được viện cấp chứng chỉ.

Chia sẻ về khóa học này, ông Tiến nói: “Chương trình của viện mình, với khóa 110 giờ, học viên sẽ được học với những giảng viên có chứng chỉ đào tạo Montessori quốc tế. Họ sẽ bay từ Hà Nội vào đây làm việc với học viên của mình tại cơ sở này luôn”.

Ông Tiến nói tiếp: “Giảng viên ở đây đều là những cô có rất nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao trong Montessori. Thường thì cô viện trưởng, cô viện phó và các cô đứng đầu chuyên môn ở Hà Nội vào dạy. Khóa học này bao hàm cả 5 lĩnh vực của Montessori, gồm: cuộc sống, giác quan, toán, ngôn ngữ, văn hóa khoa học. Tất cả kiến thức sẽ được chia đều trong 110 giờ học”.

Ông Tiến còn khẳng định: “Học xong, học viên sẽ có một bài thi cuối khóa, thi trong một ngày từ sáng tới chiều, đậu hay rớt là quyết định cấp chứng chỉ trong ngày luôn”. Tuy nhiên, ông Tiến cũng cho rằng phần thi này không khó, chủ yếu thi thực hành và nếu học viên nào rớt thì có thể thi lại ngay lập tức.

Chúng tôi đặt vấn đề: “Em vẫn chưa có bằng sư phạm mầm non, học xong có thể đi dạy mầm non được không?”. Ông Tiến khẳng định: “Dạy được. Tại chứng chỉ này mình cấp là thể hiện giáo viên có năng lực dạy Montessori trong môi trường Montessori, và người học hoàn toàn có thể xin vào làm giáo viên ở những trường dạy theo phương pháp Montessori. Chứng chỉ này do bên Viện đào tạo Montessori Canada chi nhánh Việt Nam cấp nên có giá trị trên toàn quốc”.

Ông Tiến giải thích thêm: “Để đứng dạy một lớp Montessori, mình cần kỹ năng quản lý lớp học thì trong chương trình này đã có dạy giáo viên đứng như thế nào, phân bổ giáo viên ra sao, quan sát, kỹ năng giờ vòng tròn trong Montessori, kỹ năng chuyển động âm nhạc… Ngoài ra, khóa học cũng dạy học viên về toàn bộ giáo cụ. Khóa học sẽ cho học viên kiến thức rất vững về Montessori. Mình hiểu về nó thì mai này mở trường hay đi dạy đều vững hơn, thậm chí sau khóa học, mình có thể “set up” (thiết lập - PV) lớp, chuẩn bị dụng cụ, đào tạo giáo viên”.

“Tự dưng phương pháp này được phát triển”

Tương tự, khi tham khảo lớp học tại Trung tâm phát triển Montessori (thuộc Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Casa, Q.Gò Vấp, TP.HCM), chúng tôi cũng được nhân viên tư vấn nhiệt tình về khóa học đang được đào tạo tại đây. Theo nhân viên tên N., hiện trung tâm chỉ mới mở được khoảng 2 năm nay và đã đào tạo được 20 khóa học.

Sẽ nhận mức lương cao ?

Tương tự, Thúy Quỳnh, chuyên viên tư vấn của Viện đào tạo Montessori Canada, còn cho biết thêm chứng chỉ khóa 110 giờ là chứng chỉ trong nước do Viện cấp, hoàn toàn bằng tiếng Anh và có giá trị toàn quốc.



Tương tự, Thúy Quỳnh, chuyên viên tư vấn của Viện đào tạo Montessori Canada, còn cho biết thêm chứng chỉ khóa 110 giờ là chứng chỉ trong nước do Viện cấp, hoàn toàn bằng tiếng Anh và có giá trị toàn quốc.



Quỳnh cũng khẳng định học viên chỉ cần hoàn thành khóa học 110 giờ là hoàn toàn có thể đi dạy ở tất cả các trường dạy phương pháp Montessori trên cả nước. "Ví dụ mình có bằng Montessori thì chắc chắn mức lương sẽ cao hơn những giáo viên truyền thống chưa từng tiếp xúc với phương pháp này", Quỳnh nói. Cũng theo ông Tiến, học phí của khóa học "Làm chủ Montessori nguyên bản 110 giờ" là 23 triệu đồng nhưng nếu học viên đăng ký học thì hiện được hỗ trợ học phí, chỉ còn 12 triệu đồng. Học viên sẽ học trong 12 buổi, tương đương 6 tuần (học vào thứ bảy, chủ nhật). Mỗi lớp học sẽ có khoảng 20 học viên. Thừa nhận Montessori chỉ là một phương pháp tiếp cận trẻ, N. cho rằng chứng chỉ này không thể thay thế bằng sư phạm mầm non hay các bằng cấp, chứng chỉ cần thiết để đi dạy mầm non hay mở trường mầm non tư thục.

Hiện trung tâm này đang đào tạo nhiều khóa học như: thực hành Montessori và đứng lớp cơ bản 3 - 6 tuổi; thực hành Montessori và đứng lớp cơ bản 0 - 3 tuổi với mức học phí 3.950.000 đồng/khóa; riêng khóa thực hành theo từng module rẻ hơn, chỉ với 1.490.000 đồng/khóa… Còn khóa giáo viên Montessori có giá cao nhất với 14.900.000 đồng (chưa ưu đãi).

N. cho biết 5 học viên đăng ký sớm nhất sẽ được hưởng mức học phí ưu đãi trên và hiện khóa học đã có 3 - 4 người đăng ký chuyển khoản, nên nếu muốn được hưởng ưu đãi thì phải đăng ký sớm. Những người đăng ký muộn, mức học phí sẽ cao hơn nhiều. Mỗi khóa học chỉ kéo dài 6 - 9 ngày, mỗi lớp học thường có khoảng 20 học viên.

Theo N., người dạy những khóa học là các thầy, cô hiện đang làm việc tại các trường dạy theo phương pháp Montessori và đã có bằng Montessori quốc tế. “Mình có lợi thế là giáo viên người Việt Nam nên sẽ hiểu được tâm sinh lý của trẻ Việt Nam như thế nào nên trong quá trình mở trường hay đi dạy, học viên sẽ hiểu rõ và dễ áp dụng hơn”, N. chia sẻ và cho biết giáo viên của trung tâm phải có chứng chỉ Montessori quốc tế và phải có kinh nghiệm đứng lớp từ 3 năm trở lên. Với khóa học này, học viên sẽ được học từ lý thuyết tổng quát.

Tham gia một buổi học thử ở trung tâm này, người đứng lớp khóa thực hành Montessori và đứng lớp cơ bản 0 - 3 tuổi do một “giảng viên có bằng Montessori quốc tế” tên Duy dạy. Người này cho biết đã làm Montessori được khoảng 3 năm, và học Montessori ở một trung tâm của Bắc Mỹ.

Tại buổi học, nhiều học viên, giáo viên đến từ các trường mầm non đã đặt ra nhiều vấn đề và thắc mắc tại sao phải theo phương pháp này, liệu một phương pháp du nhập về từ nước ngoài có phù hợp với trẻ em Việt Nam hay không? Phương pháp này đã xuất hiện hơn cả trăm năm nay, tại sao lại xem đây là một phương pháp mới và gọi giáo viên dạy theo chương trình Việt Nam là “giáo viên truyền thống”?...

Trả lời những câu hỏi này, thầy Duy cho biết vì phương pháp giáo dục ở Việt Nam đã tồn tại từ lâu đời nên gọi là phương pháp truyền thống, khi Việt Nam mở cửa thì có rất nhiều phương pháp giáo dục nước ngoài du nhập về.

Nói về lý do tại sao Montessori phát triển mạnh ở Việt Nam những năm gần đây, người này cho rằng: “Khi tìm hiểu, nhiều người thấy phương pháp này phù hợp nên mở trường. Một phần nữa là do xu hướng trên thị trường đang được nhiều người tìm hiểu nhiều, tự dưng phương pháp này được phát triển”. (còn tiếp)