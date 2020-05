Mô hình sử dụng năng lượng mặt trời chưng cất nước mặn thành nước ngọt

Là người giảng dạy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lại sinh ra, lớn lên ở Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất bị nhiễm mặn lâu nay, Thanh Lam rất trăn trở. Thanh Lam cho biết: "Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều vùng thiếu nước ngọt sử dụng cho sinh hoạt, đặc biệt là các hộ dân ở vùng nông thôn, vùng ven biển hay những vùng bị xâm nhập mặn ở các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và Long An. Các giếng đào của người dân ở vùng dọc bờ biển bị nhiễm mặn , nguồn nước tại các máy bơm gia đình không đảm bảo do đang bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Để có nước ngọt sử dụng người dân phải mua với giá từ 50.000 đồng/m, cao gấp 9-10 lần so với giá nước sạch do các nhà máy cung cấp".