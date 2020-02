Nghỉ học vì Covid-19: Sẽ ra sao nếu học tại nhà được thừa nhận ?

Khi thiên tai dịch bệnh ập đến, ngành giáo dục có thể chủ động ứng phó, chứ không bỏ trắng trận địa như hiện giờ.

Trước hiện trạng này, chúng ta cần đặt câu hỏi: Tỷ như học tại nhà là một hình thức giáo dục được thừa nhận chính thức, có hướng dẫn thực hiện, có nội dung chương trình, có tài liệu hỗ trợ, có quy định kiểm tra đánh giá định kỳ thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Thêm lựa chọn cho phụ huynh, học sinh

Còn như hiện thời, vì không quen và không thừa nhận học tại nhà như một hình thức giáo dục hợp pháp, phụ huynh cả nước bỗng nhiên rơi vào thế bị động, hầu như không biết làm gì khác than thở và ngồi chờ… thông báo của nhà trường. Nhà trường lại ngồi chờ thông báo từ bên trên. Và trên thì chờ dịch tan để thông báo, trong tình trạng lúng túng không kém. Lý do là việc học chỉ có thể khôi phục khi dịch tan hoặc khi đảm bảo an toàn, nhưng khi nào dịch tan, hoặc làm thế nào để đảm bảo an toàn cho HS ở trường thì không ai biết chắc.