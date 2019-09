Nhiều địa phương hoãn khai giảng do mưa lũ

Hàng trăm trường học ở miền Trung dời khai giảng

Chiều qua 4.9, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết có 173 trường học ở địa phương không tổ chức khai giảng vào sáng nay (5.9) do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở . Trong số đó, 4 địa phương phải dừng hoàn toàn gồm H.Đakrông, H.Cam Lộ, TX.Quảng Trị, TP.Đông Hà. Trước đó, ngày 3.9, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã có công văn chỉ đạo các đơn vị, trường học có các phương án cho lễ khai giảng. Theo đó, trong trường hợp mưa kéo dài, không thể tổ chức lễ ở ngoài trời, các trường có thể sử dụng hội trường, phòng họp... để tổ chức; nếu thời tiết trên địa bàn diễn biến xấu, có thể gây nguy hiểm đối với học sinh, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, địa bàn bị chia cắt do mưa lũ..., các trường chủ động dừng tổ chức lễ khai giảng.

Tại Quảng Bình, đến cuối giờ chiều 4.9, Sở GD-ĐT cho hay có 106 trường học (chưa tính các cơ sở mầm non) hoãn khai giảng vào ngày 5.9; riêng TX.Ba Đồn có 100% số trường (55 trường) không khai giảng. Chiều qua 4.9, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT, cũng đã gửi công điện trong đó yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục chủ động quyết định không tổ chức khai giảng như kế hoạch nếu thời tiết bất thường.

Tại Thừa Thiên-Huế, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết sau khi kiểm tra tình hình tại 2 huyện Phong Điền, Quảng Điền, đoàn kiểm tra xác định Trường THPT Trần Văn Kỷ cùng điểm trường ở 3 xã Phong Hoa, Phong Bình, Phong Chương (H.Phong Điền) bị ngập nên chỉ đạo tổ chức khai giảng muộn vào ngày thứ hai, 9.9.

Hà Tĩnh gần 50.000 học sinh nghỉ học

Trong ngày 4.9, tại Hà Tĩnh vẫn đang xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao cộng với thủy điện và hồ thủy lợi xả lũ khiến nhiều ngôi trường ở các huyện miền núi Hương Khê và TP.Hà Tĩnh bị ngập. Ngành giáo dục phải cho gần 50.000 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hương Khê, cho biết do mưa lớn vẫn đang tiếp tục kéo dài nên theo dự kiến vào sáng nay (5.9) sẽ có 27/61 trường học với hơn 10.000 học sinh không thể đến trường khai giảng năm học mới vì trường bị ngập sâu trong nước lũ. Các trường này chủ yếu nằm ở các xã vùng trũng, ven sông Ngàn Sâu như: Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Giang, Hương Thủy, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Lộc Yên và Hương Đô.

Ông Đoàn Minh Điền, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ, Sở đã giao cho các trường tùy tình hình cụ thể của địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học. Lễ khai giảng năm học mới tại Hà Tĩnh vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Tuy nhiên, ở những vùng bị ngập lụt, chia cách, các trường cần linh động triển khai với tinh thần trước hết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tại Thanh Hóa, theo Phòng GD-ĐT H.Mường Lát - địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão, chính quyền và các trường vẫn tổ chức khai giảng năm học mới đúng lịch. Tại điểm Trường tiểu học bản Son (xã Na Mèo, H.Quan Sơn) - nơi học sinh tiểu học bản Son và bản Sa Ná (xã Na Mèo) cùng học chung, bị trận lũ lịch sử hồi đầu tháng 8 gây hư hỏng, nhưng chính quyền địa phương cùng các thầy cô giáo đã khắc phục và dựng xong 2 lớp học, vừa kịp để khai giảng và bước vào năm học mới cho hơn 70 học sinh.

Do mưa lũ diễn biến bất thường, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn yêu cầu các phòng GD-ĐT xem xét lùi ngày khai giảng nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi. Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết để có quyết định nên tổ chức khai giảng hay không cũng như các phương án tổ chức.