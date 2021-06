Những địa phương tâm dịch Covid-19 sẽ thi tốt nghiệp THPT hai đợt

Hiện tại, hầu hết các sở GD-ĐT tất cả các tỉnh thành đều ráo riết tập trung toàn bộ lực lượng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hàng nghìn thí sinh “có F”

Tại Hà Nội, địa phương có số thí sinh (TS) dự thi lớn nhất cả nước, với khoảng 101.000 TS, tính đến ngày 22.6, toàn TP có 17 học sinh (HS) lớp 12 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 . Trong số này, có 4 HS diện F0, 1 HS F1, 2 HS F2 và 10 HS đang ở khu vực cách ly, phong tỏa.

Tại Bắc Ninh, tính đến ngày 22.6, toàn tỉnh có 2.401 TS đang trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16, còn 3 trường hợp F0, 5 F1, 3 F2. Dự kiến sau ngày 28.6, số ca F1, F2 sẽ hết nếu không phát sinh trường hợp F0. Bắc Ninh cũng đã lên phương án sẵn sàng tổ chức thi cả 2 đợt. Đợt 1 dự kiến diễn ra cùng với cả nước theo lịch Bộ GD-ĐT đã công bố, cho các TS ở những nơi không bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly y tế và các TS không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2; các TS còn lại sẽ thi đợt 2 theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng lên kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc xin cho toàn bộ cán bộ làm thi; xét nghiệm cho HS lớp 12 tham dự kỳ thi; lên phương án phun khử khuẩn tại các điểm thi; các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi...

Tỉnh Bắc Giang có trên 21.000 TS dự thi. Theo thống kê đến hết ngày 22.6, toàn tỉnh có 1 giáo viên cấp THPT mắc Covid-19; số cán bộ, giáo viên thuộc diện phải cách ly y tế là 1.516 (111 F1; 542 F2; diện trong vùng cách ly, giãn cách là 863). Đối với HS lớp 12, có 9.147 em thuộc diện phải cách ly y tế (1 F0, 141 F1, 2.586 F2, diện trong vùng cách ly, giãn cách là 6.419 em).

Bắc Giang sẽ tổ chức 2 đợt thi: đợt 1 cho TS đủ điều kiện, đợt 2 cho TS liên quan đến dịch hoặc ở địa phương giãn cách xã hội . Trước đó, tỉnh này lên phương án và chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ tổ chức kỳ thi 1 đợt cho toàn bộ TS, bao gồm đối tượng F1, F2. Tuy nhiên, việc tổ chức kỳ thi 1 đợt, trong đó có TS F1, F2 sẽ rất vất vả và có nguy cơ lây nhiễm, không an toàn.

Diễn tập để không bất ngờ khi thi trong dịch bệnh

Do kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra có tính chất phức tạp bởi dịch bệnh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết việc bảo đảm tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn cho kỳ thi là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị từ TP xuống cơ sở. TP sẽ kích hoạt lại 15 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, tham gia vào công tác tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát; quán xuyến mọi việc và chịu trách nhiệm trước cấp ủy về hiệu quả tổ chức kỳ thi tại điểm thi trên địa bàn được phân công. Các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã phát huy kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua để tổ chức kỳ thi thành công trọn vẹn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho TS và cán bộ, giáo viên, phụ huynh tham gia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng kịch bản tổng thể và kịch bản chi tiết đối với từng điểm thi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 cả bên trong và bên ngoài; tổ chức diễn tập các tình huống, xử lý nhanh, thành thạo khi phát hiện ca dương tính, ca nghi nhiễm với Covid-19, TS có biểu hiện ho, sốt. Phòng thi phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng dịch.

Tại Bắc Ninh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cũng giao Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết, lên phương án diễn tập để có sự chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống có thể xảy ra.

Ưu tiên tiêm vắc xin cho giáo viên, đặc biệt cấp THPT

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, cho biết Sở tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục có TS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện rà soát TS lớp 12 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, UBND các huyện, TP cần chỉ đạo ngay các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn xác định các trường hợp TS không đủ điều kiện dự thi đến từng thôn, bản, tổ dân phố, cập nhật kết quả từng ngày. “Tuyệt đối tránh trường hợp TS không đủ điều kiện dự thi vẫn đến dự thi, hoặc ngược lại TS đã đủ điều kiện dự thi nhưng không được thông báo hết hạn cách ly tại nhà dẫn đến không được dự thi”, ông Nam nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nam, hiện nay tỷ lệ giáo viên của Bắc Giang được tiêm vắc xin còn rất thấp, chỉ có khoảng gần 2.000 giáo viên cấp THPT được tiêm mũi 1, trong khi kỳ thi đang đến rất gần. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT cũng đã đề nghị Sở Y tế sớm bố trí, ưu tiên tiêm phòng cho giáo viên, nhất là giáo viên cấp THPT tham gia làm thi. Sở này đồng thời yêu cầu lãnh đạo các trường tiếp tục rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó trước mọi tình huống. Xây dựng phương án phân luồng TS ra, vào khu vực thi, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc; xử lý tình huống bất thường khi phát hiện có TS nghi nghiễm Covid-19 trước, trong và sau khi tham gia bài thi.