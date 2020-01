Những ngành nghề phải có chứng chỉ mới được tuyển dụng

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), thông tin: “Đây là mục tiêu mà chúng tôi dự kiến thực hiện từ lâu, nhưng để đưa vào thành quy định thì phải có quá trình tham khảo ý kiến của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp là đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên. Ban đầu, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn khi có không ít doanh nghiệp không ủng hộ, vì nếu tuyển lao động qua đào tạo thì sẽ phải trả lương cao hơn so với lao động phổ thông. Một số doanh nghiệp lấy lý do nếu tuyển lực lượng lao động lớn để làm công việc đơn giản mà phải tuyển người đã qua đào tạo thì sẽ không có nguồn để tuyển. Chẳng hạn hiện nay có nhiều nghề tuyển lao động không qua đào tạo như may mặc, xây dựng, nhân viên trong các nhà hàng khách sạn dưới 3 sao... ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng, năng suất lao động và thương hiệu của chính doanh nghiệp”.