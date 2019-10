3 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất

Đó là thông tin từ Báo cáo thị trường tuyển dụng trực tuyến lĩnh vực sản xuất năm 2019 tại Việt Nam do VietnamWorks phát hành.

Xếp theo địa điểm, top 5 các tỉnh thành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất lần lượt là: TP.Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương. Đây cũng là 5 các địa điểm có tỷ lệ cạnh tranh cao do lượng hồ số ứng tuyển nhiều nhất.

Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc Điều hành Navigos Search, cho biết: “Ngược lại, dệt may - da giày có dấu hiệu giảm nhiệt về nhu cầu tuyển dụng nhưng tốc độ tăng trưởng nguồn cung lao động của ngành nghề này đứng vị trí thứ 3. Bên cạnh đó, nhóm ứng viên thuộc dệt may - da giày cũng là nhóm đang có ý định chuyển việc trong thời gian tới cao nhất, chiếm đến 81%”. Theo bà Phương Mai, với tốc độ tăng trưởng về nhu cầu tuyển dụng không đột biến như các ngành nghề khác, ứng viên nhóm dệt may - da giày sẽ khó tìm việc đúng ngành nghề.