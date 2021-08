NXB Giáo dục Việt Nam bị tố 'lợi ích nhóm' trong phát hành sách giáo khoa

Phản ánh tới Thanh Niên, thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung (Đại học Sư phạm Nghệ thuật T.Ư), một trong những người tham gia biên soạn sách giáo khoa (SGK) của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGD), cho biết bà vừa có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề “lợi ích nhóm” tại NXBGD, thông qua các hoạt động biên soạn, phát hành SGK của đơn vị này.

Ngoài thạc sỹ Nguyễn Thi Nhung, nhiều nhà giáo khác tham gia biên soạn SGK tại NXBGD, cùng phản ánh từ năm 2020, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới , NXBGD đã tiến hành hợp nhất 4 bộ SGK đang có thành 2 bộ. Cụ thể, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống hợp nhất với bộ Cùng học và phát triển năng lực thành Bộ 1; Bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục hợp nhất với bộ Chân trời sáng tạo thành Bộ 2.

Việc hợp nhất các bộ SGK nêu trên, theo NXBGD là nhằm mục đích tập trung nguồn lực trí tuệ của đội ngũ tác giả để tổ chức các bộ sách có chất lượng cao hơn nữa về nội dung và hình thức, hợp lí về giá thành; tiết giảm tối đa chi phí trong các công đoạn in ấn, phân phối, phát hành…

Tuy nhiên, sau khi Bộ 1 và Bộ 2 được Hội đồng thẩm định Quốc gia thông qua 2 vòng, ngày 24.11.2020, NXBGD đã có công văn số 2259 đổi tên Bộ 1 và Bộ 2 thành Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Việc đổi lại tên này dẫn đến cách hiểu bộ SGK Cùng học và phát triển năng lực và Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục chết yểu, gây bức xúc cho nhóm tác giả biên soạn 2 bộ sách. Bởi NXBGD tự quyết định đổi tên các bộ SGK nhưng không tổ chức họp, xin ý kiến họ là không tôn trọng các tác giả, xâm phạm quyền nhân thân, quyền sở hữu trí tuệ và quyền xuất bản của họ.

Từ cuối tháng 11.2020, các Tổng chủ biên, chủ biên 2 bộ SGK nêu trên đã có văn bản kiến nghị NXBGD và Bộ Bộ GD- ĐT làm rõ các vấn đề nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa được hồi đáp.

Thiếu minh bạch

Đáng chú ý, từ giữa tháng 7.2021, các nhà biên soạn SGK đã phát hiện ra sự việc gây “sửng sốt, hoang mang” khi NXBGD cùng gửi đến Hội đồng thẩm định cấp Quốc gia thẩm định đối với 2 bản sách môn Mỹ thuật 3 và Mỹ thuật 7, đều thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Trong đó một bản sách môn Mỹ thuật 3 và Mỹ thuật 7 do nhóm tác giả Nguyễn Thị Nhung biên soạn và một bản sách Mỹ thuật 3 và Mỹ thuật 7 do nhóm tác giả Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc biên soạn.

Theo thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung, bà chính là người đã được NXBGD ra quyết định 155 ngày 3.2.2021 phân công biên soạn SGK môn Mỹ thuật với vai trò Tổng chủ biên bản sách môn Mỹ thuật 3 và Mỹ thuật 7 của bộ SGK “Chân trời sáng tạo”. Vì vậy, việc có thêm các đầu sách Mỹ thuật 3 và Mỹ thuật 7 khác "điều cực kỳ vô lý".

"Có 2 khả năng xảy ra trong sự việc này, một là họ cài cắm thêm các đầu sách khác vào, thứ 2 là có thêm một bộ SGK Chân trời sáng tạo khác nhằm phục vụ cho TP.HCM", bà Nguyễn Thị Nhung nói và cho rằng khả năng thứ 2 là có cơ sở bởi trước đó, ngày 19.5.2021, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản số 1472 gửi NXBGD về việc biên soạn, trình thẩm định bổ sung một số đầu sách do nhóm tác giả ở TP.HCM biên soạn.

Công văn trên khẳng định bộ SGK Chân trời sáng tạo là sản phẩm hợp tác của Sở GD-ĐT TP.HCM và NXBGD, đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị NXBGD làm thêm một số bản mẫu môn Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Tin học do các tác giả TP HCM biên soạn trình Hội đồng thẩm định cấp Quốc gia.

“Trong công văn này chúng tôi thấy có 2 Phó TBT của NXBGD tham gia là cố vấn của 2 bộ SGK mới đề nghị. Điều đó cho thấy có sự không công bằng, không khách quan và chúng tôi có quyền đặt câu hỏi phải chăng đó là sự thoả thuận về lợi ích nhóm trong việc này?”, thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung nói.

PSG.TS sỹ Nguyễn Hồng Ngọc (Đại học Mỹ thuật TP.HCM), người được NXBGD phân công biên soạn SGK môn Mỹ thuật 3 và 7 với vai trò Chủ biên cho rằng đã có sự thiếu minh bạch của NXBGD.

“Việc hợp nhất thay đổi các bộ SGK và cùng một bộ sách nhưng trùng tên 2 nhóm tác giả sẽ gây rối loạn, phá vỡ các triết lý về giáo dục trong các bộ sách, đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học, trong đó, với giáo viên nay được tập huấn bộ sách này, mai đã là một bộ sách khác”, PG.S TS Ngọc bức xúc.

Trong khi đó, thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung đặt vấn đề từ tháng 5.20201, TP.HCM mới có văn bản đề nghị nhưng đến nay các bản thảo sách đã đưa vào thẩm định thì có đạt tiêu chuẩn theo quy định Thông tư 33/2017 của Bộ GD-ĐT về thẩm định SGK?

“Ban đầu họ tha thiết đề nghị chúng tôi hợp nhất 4 bộ SGK thành 2 bộ với lí do để tập trung nguồn lực làm sản phẩm tốt nhất, sau khi chúng tôi đồng ý hợp nhất thì lại làm thêm các đầu sách mới mang tính vùng miền khiến phụ huynh học sinh phải mất thêm chi phí mua SGK. Nếu địa phương nào cũng muốn phát triển SGK cho riêng mình thì hậu quả sẽ ra sao”, thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung bức xúc.

Thanh Niên đã liên lạc với lãnh đạo NXBGD để làm rõ các phản ánh của nhóm tác giả SGK nêu trên nhưng chưa được phản hồi. Trong khi đó, một thành viên Hội đồng thẩm định cấp quốc gia xác nhận, 2 bản thảo môn Mỹ thuật lớp 3,7 của 2 nhóm tác giả sẽ tiến hành đánh giá trong tháng 8.