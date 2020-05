Phụ huynh lớp 1 có thực sự được chọn sách giáo khoa?

Ý kiến Chỉ mang tính hình thức Việc đưa ban đại diện cha mẹ HS vào thành phần hội đồng lựa chọn SGK chỉ mang tính hình thức chứ thực sự không thể hiện vai trò. Bởi tiếng nói, ý kiến đóng góp của ban lúc này không đại diện cho những phụ huynh có con em sắp vào học lớp 1 - người sử dụng bộ SGK mới. Nếu quả thực có sự trọng thị muốn có những ý kiến đóng góp khách quan thì vẫn có thể mời phụ huynh có quan tâm, có năng lực cùng tham gia. Cao Huy Thảo

(nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Quốc tế Việt Úc TP.HCM) Một quy trình phi giáo dục Quy trình thực hiện việc lựa chọn sách như hiện nay thể hiện sự phi giáo dục. Thực tế thì giáo viên chỉ là người đưa ra ý kiến nhận định, còn thụ động, theo chỉ đạo, nhìn cấp quản lý, lo ngại việc kiểm tra đánh giá nếu không theo “cái chung”. Việc đưa phụ huynh HS vào hội đồng lựa chọn sách cũng mang tính hình thức. Chưa kể để những phụ huynh đại diện cho đợt chọn sách này không phải là những phụ huynh có con em học lớp 1 sắp tới, sao có thể đại diện, sao có thể hiểu họ cần gì ở chương trình giáo dục sắp tới? Lê Ngọc Điệp

(nguyên Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD- ĐT TP.HCM) Không biết phải tham gia thế nào ? Có nghe qua thông tin năm tới HS lớp 1 sẽ học theo chương trình SGK mới do trường lựa chọn nhưng tôi chưa từng xem qua các bộ sách hay được trường tiểu học nào giới thiệu. Nếu được lựa chọn sách cho con, tôi sẽ sẵn sàng tham gia, nhưng con mình chưa vào lớp 1, cũng chưa xác định được là sẽ học trường nào nên mình biết phải tham gia thế nào? H.H

(Phụ huynh có con học lớp lá tại Trường mầm non Hoa Anh Đào, Q.Gò Vấp, TP.HCM) Chúng tôi không hay biết gì ! Trường cũng như phụ huynh của trường không hề biết đến việc chọn SGK cho HS lớp 1 năm tới. Không ai thông báo hay yêu cầu phụ huynh của trường tham gia vào việc này. Chúng tôi không hay biết gì. T.H

