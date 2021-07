Sinh viên ở trọ 'kẹt' lại TP.HCM: Ăn khô cả tuần, mong nhận được hỗ trợ

Trọ trên đường T2, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) giáp ranh với TP.HCM, Trần Võ Quang Hiếu (SV Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) chật vật vì không thể ra siêu thị mua thực phẩm.

Chuyện bi hài là con đường mà Hiếu trọ một bên thuộc TP.HCM, một bên của tỉnh Bình Dương nên nam sinh viên phải đi qua các chốt kiểm dịch nếu muốn ra ngoài mua thực phẩm.

Trong những ngày gần đây, Hiếu chỉ đặt hàng trên mạng rồi chờ giao về. Giá cả đội lên, Hiếu cắn răng ăn uống qua bữa, chờ hỗ trợ từ trường và chính quyền.

Còn khu vực trọ của Lê Thị Bích Như (sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM) trên đường Phạm Phú Thứ, phường 11, Q.Tân Bình (TP.HCM) vừa bị phong tỏa tối hôm qua.

Hiện tại, Như chỉ còn biết nhờ người bên ngoài đi chợ giúp. Lúc dịch Covid-19 chưa bùng phát, Như đi làm thêm để có phần thu nhập, hiện nay cầm cự nhờ tiền bố mẹ gửi lên. “Phòng trọ chỉ còn ít rau, thực phẩm cũng không dám mua nhiều, mắm muối cũng vừa mới hết nhưng giờ không được ra ngoài”, nữ sinh viên nói.

Nữ sinh viên Bích Như khá buồn vì không nằm trong đối tượng nhận được hỗ trợ. “Chúng tôi cũng là sinh viên, cũng khó khăn như các bạn. Phòng trọ của tôi có 6 người ở ghép để tiết kiệm, tiện đi học, đi làm thêm chứ không phải khá giả gì. Tôi mong rằng sinh viên ở trọ cũng được hỗ trợ như KTX”, Như nói.

Còn Nguyễn Thị My (sinh viên Trường ĐH Sài Gòn), ngụ ở hẻm 876, đường Cách mạng tháng 8 , P.5, Q.Tân Bình (TP.HCM), đem hết tiền tiết kiệm ra dùng. Bố mẹ ở quê cũng khó khăn do dịch bệnh nên My càng không dám xin tiền gia đình mà ăn uống tằn tiện hơn. “Tôi chỉ ăn đồ khô sống qua ngày, ra chợ xếp hàng đông nhưng đến lượt mình thì không còn gì cả. Về nhà có gì em ăn nấy, cũng không biết cố được đến khi nào”, My chia sẻ.