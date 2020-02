Thầy giáo sáng tác bài hát về virus corona: quá hạnh phúc vì được đón nhận

Bài hát về virus corona này do tiến sĩ Lê Thống Nhất sáng tác. Ông được rất nhiều người biết đến với phương pháp dạy toán cuốn hút. Ông từng giảng dạy khối chuyên toán Trường ĐH Vinh. Thời gian sau này, ông cũng nổi tiếng với trang web Bigschool được đông đảo người quan tâm đến giáo dục theo dõi. Ông cũng là người sáng tác nhiều thơ, nhạc trong những năm vừa qua.

Tiến sĩ Lê Thống Nhất cho biết cảm hứng đến với ông vào ngày 5.2 khi đang xem một bài vè chống virus corona trong đợt dịch Covid-19 này do một giáo viên toán ở Trường THPT Tĩnh Gia 3 (Thanh Hóa) gửi đến ông để đăng trên trang web Bigschool. Bài vè gồm những câu khá đơn giản nhưng gây ấn tượng mạnh mẽ với bản thân ông. Sau khi đưa bài vè lên trang web lúc 1 giờ sáng, đến buổi sáng hôm sau, tiến sĩ Lê Thống Nhất ngồi viết bài hát ngay trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ.

Bài hát gồm những từ ngữ dễ hiểu liên quan đến cuộc chiến chống virus corona, cách phòng tránh bệnh, lời khuyên trong thời điểm này... Nhưng từ những từ ngữ tưởng rằng khô khan đó, ông đã làm cho ca từ theo vần điệu một cách uyển chuyển. Ông quan niệm giai điệu, âm thanh, ca từ cần đơn giản, ngắn gọn, khúc chiết để tất cả mọi người có thể hát một cách dễ dàng.

Vì thế, những câu từ đơn giản nhưng mang âm hưởng khá hào hùng đã ra đời: "Dịch corona đang truyền vào trong nước ta - Đánh giặc corona vì cuộc sống cho muôn nhà - Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra - Nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám, cách ly xa" và "Mọi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta - Nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn - Nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay - Ai cũng vì cộng đồng, không lây nhiễm corona".

Đoạn điệp khúc cũng hối thúc mọi người cùng chung tay chống virus corona: "Đánh giặc corona - Đoàn kết toàn dân ta - Đánh giặc corona - Từ trẻ đến người già - Đánh giặc corona - Ngành y là xung kích - Thề quyết thắng đại dịch - Hòa chung một bài ca".

Ca khúc đã được nhạc sĩ Nguyễn Hải (Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ ở Nghệ An) tiến hành hòa âm. Sau đó, các ca sĩ Hải Lê và Thế Anh đã thể hiện bài hát và lan truyền đến mọi nơi.

Cho đến nay, đã có hàng triệu người tiếp cận với khi bài hát được lan truyền khắp nơi. Trên YouTube, có hàng trăm bản làm lại (cover) ca khúc này. Tiến sĩ Lê Thống Nhất cho biết có nhiều bản cover ông rất ấn tượng, nhất là của những người trẻ. Đó là những bản remix, karaoke... rất sống động. Người trẻ là đối tượng lớn nhất ông muốn hướng đến để lan truyền bài hát trong thời điểm cả nước chống dịch virus corona lần này.

"Tôi quá hạnh phúc vì bất ngờ với một người viết nhạc nghiệp dư như mình. Tôi rất vui khi bài hát được đón nhận lớn như vậy và điều tôi muốn nói đã lan toả được đến hàng triệu người. Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) cũng có gọi điện chúc mừng, sau đó nhắn tin động viên tôi đây là "một bài hát, một tấm lòng". Đây là lần thứ 2 tôi có cảm xúc này. Lần trước tôi cũng rất hạnh phúc khi bài thơ 'Hàng triệu người tự cài lấy băng tang' được lan truyền rộng rãi khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất".

Trong thời điểm rất nhiều nước đang chiến đấu với virus corona ( Covid-19 ), cũng có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác các bài hát cổ động phòng chống dịch. Trước tiến sĩ Lê Thống Nhất, bài hát "'Fight the virus" (Chống lại virus) do nhạc sĩ Alvin Oon (Singapore) viết lại lời từ ca khúc 'Sound of Silence' (Simon & Garfunkel) cũng đã vang lên khắp châu Á trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong những ngày vừa qua.