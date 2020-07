Thế giới khác của trẻ hoàn cảnh đặc biệt

Hà Minh Tuấn, 16 tuổi, CEPORER Hóc Môn, chia sẻ, đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ khoa học và nghệ thuật và mang tới mô hình núi lửa phun trào, có sử dụng baking soda để tạo phản ứng phun trào. "Các bạn anh chị sinh viên rất ít người biết mô hình này nên mọi người thích thú với mô hình của tụi con. Gian hàng nấc thang toán học là gian hàng con thích nhất, giúp con tập trung, động não để giải toán, biết cách tính nhẩm nhanh", Tuấn nói.

Tạ Minh Đạt, 14 tuổi, CEPORER Hóc Môn, hào hứng: “Con rất thích hội chợ ngày hôm nay. Gian hàng con thích nhất là khoa học đổi màu, ở đây có dùng hoa đậu biếc sấy khô và baking soda làm thành các phản ứng".

Các em cùng tô màu sáng tạo Ảnh Chìa Quang Lý

Hội chợ khoa học và nghệ thuật cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nằm trong dự án “Connecting with the World through STEAM”, do Trung tâm Service-learning triển khai và giám sát thực hiện, với sự tài trợ của LIN - Quỹ rút ngắn khoảng cách.