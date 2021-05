Thêm 6 tỉnh ‘hỏa tốc’ cho học sinh nghỉ học, kiểm tra học kỳ sớm hơn

Cụ thể, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ngãi cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học; Lào Cai, Hà Tĩnh, Ninh Bình cho trẻ nghỉ ở một vài huyện, thị xuất hiện bệnh nhân Covid-19

Từ 12 giờ hôm nay, 6.5, Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội sau khi đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 , đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Học sinh các cấp của địa phương này cũng sẽ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 6.5 cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 6.5, UBND Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn nghỉ học từ trưa nay (6.5) sau khi xác nhận có 1 ca dương tính SAR-CoV-2.

Trước đó, đêm 5.5, UBND tỉnh Bắc Ninh có công điện hỏa tốc quyết định tạm thời cho học sinh các cấp trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 6.5 đến hết ngày 9.5, sau khi ghi nhận 2 ca bệnh đầu tiên.

Đáng lo ngại, 1 trong 2 bệnh nhân này có lịch trình đi lại dày đặc, đến 3 trường học trên địa bản tỉnh, đi ăn 2 đám cỗ cưới và cỗ giỗ. Đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao.

Tối 5.5, Sở GD-ĐT Lào Cai cũng vừa có quyết định cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động , người học trên địa bàn thị xã Sa Pa tạm dừng đến trường từ 6.5 đến hết 9.5 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng có chỉ đạo cho học sinh các trường ở khu vực có bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nghỉ học. Cụ thể, tại H. Thạch Hà, 12 trường học từ mẫu giáo đến THCS đã cho hơn 5.000 học sinh nghỉ học từ 6.5.

Tại TP. Hà Tĩnh, 300 học sinh Trường mầm non Ischool và 700 học sinh Trường mầm non Nguyễn Du nghỉ học từ 6.5 do có học sinh là người nhà của bệnh nhân theo học.

Tại Ninh Bình, Phòng GD- ĐT TP.Tam Điệp đã cho học sinh tại 4 trường trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 9.5, do liên quan đến một giáo viên được xác định là F1 của bệnh nhân làm điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư 2.

Đến thời điểm này, còn những địa phương cho học sinh nghỉ học (toàn bộ hoặc tùy từng địa bàn) để phòng dịch đến hết tuần hoặc đến khi có thông báo mới, gồm: Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng , Yên Bái, Hưng Yên, Đồng Nai, Lai Châu, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Tĩnh, và Ninh Bình.

Đẩy lịch thi học kỳ sớm để "chạy" Covid-19

Thời điểm học sinh ở các tỉnh thành buộc phải dừng đến trường cũng là lúc các cơ sở giáo dục trên cả nước đang trong thời gian tổ chức thi học kỳ 2 và kết thúc năm học. Do vậy, nhiều địa phương vẫn đang duy trì việc dạy học đã chỉ đạo đẩy sớm lịch kiểm tra cuối năm so với dự kiến để chuyển sang học trực tuyến, phòng chống dịch

Cụ thể, hôm nay Sở GD-ĐT Bắc Giang vừa có văn bản khẩn về việc điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học cho học sinh tất cả các khối lớp đều phải hoàn thành chậm nhất ngày 9.5.2021 thay vì ngày 12.5 theo kế hoạch ban hành trước đó. Tuy nhiên, để tránh quá tải cho học sinh, Sở này cũng yêu cầu phải đảm bảo không bố trí quá 3 môn kiểm tra/buổi/khối lớp. Tương tự, theo văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh ban hành sáng nay, 6.5, yêu cầu các trường phổ thông và cơ sở có đào tạo hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT, đơn vị nào đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 thì tiến hành tổ chức dạy Tương tự, theo văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh ban hành sáng nay, 6.5, yêu cầu các trường phổ thông và cơ sở có đào tạo hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT, đơn vị nào đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 thì tiến hành tổ chức dạy học trực tuyến kể từ ngày 7.5. Các đơn vị còn lại hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 8.5 và tổ chức dạy học trực tuyến kể từ ngày 10.5.

Trước đó, Sở GD- ĐT TP. HCM cũng có văn bản hướng dẫn các trường điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5 ( thời hạn hoàn thành kiểm tra đánh giá trước đây là ngày 15.5).