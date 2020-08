Thí nghiệm của học sinh 17 tuổi lên Trạm không gian quốc tế

Học sinh Kristoff Misquitta đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi Genes in Space lần thứ 6 được tổ chức cho đối tượng học sinh từ lớp 7-12 trên toàn nước Mỹ, theo PR Newswir. Người chiến thắng sẽ được thực hiện nghiên cứu trên Trạm không gian quốc tế

Misquitta, học sinh trường trung học Stuyvesant ở thành phố New York , bang cùng tên của Mỹ, đề xuất nghiên cứu sự chuyển hóa thuốc trong điều kiện vi trọng lực trên ISS.

Mục đích của cuộc nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nguyên nhân tại sao thuốc lại giảm tác dụng khi các phi hành gia sinh hoạt trong điều kiện không gian.

Học sinh 17 tuổi muốn xác định liệu những thay đổi trong chức năng gan của các nhà du hành vũ trụ phải chăng đã tác động đến hiệu quả của dược phẩm trên quỹ đạo Trái đất

Kristoff Misquitta PR Newswire

Với việc cải thiện năng lực hiểu biết của con người đối với sự chuyển hóa thuốc trong các sứ mệnh vũ trụ, Misquitta hy vọng dự án của mình sẽ mang đến sự hỗ trợ cần thiết nhằm đưa ra các kế hoạch điều trị hiệu quả hơn cho các phi hành gia trong trường hợp phải thực hiện các chuyến hành trình dài ngày trong không gian.

Cậu học sinh đã soạn thảo đề án thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo viên Jessica Quenzer, người hướng dẫn – tiến sĩ Kate Malecek của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Misquitta sẽ theo dõi quá trình cuộc thí nghiệm được thực hiện trên ISS trong năm 2021.

Bất chấp dịch Covid-19 , tổng cộng 1.082 học sinh trên khắp nước Mỹ đã tham gia thách thức năm nay. Trong số 556 đề xuất, ban giám khảo đã chọn ra 5 người vào chung kết.

Các thí sinh vòng chung kết lần lượt trình bày ý tưởng của mình trước hội đồng các nhà khoa học và giáo dục uy tín. Và lần đầu tiên, vòng chung kết Genes in Space đã được truyền trực tiếp khắp thế giới.

Genes in Space đã hoàn tất thử thách năm thứ 6 liên tiếp, theo đó kêu gọi các học sinh hãy thiết kế những cuộc thí nghiệm sinh học nhằm giải quyết các thách thức có thực trong đời sống.

Những học sinh thắng giải các năm trước đã đạt được thành tựu ấn tượng trong nỗ lực theo đuổi nghiên cứu khoa học, bao gồm dự án lần đầu tiên chỉnh sửa gien trong điều kiện vi trọng lực.

Cuộc thi Genes in Space nhằm chọn ra thí sinh thực hiện thí nghiệm trên Trạm không gian quốc tế nhận tài trợ của miniPCR bio và Boeing, cũng như Phòng thí nghiệm quốc gia ISS, tổ chức Math for America và New England Biolab.