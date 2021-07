Thi tốt nghiệp THPT giữa phong tỏa và dịch bệnh

Hơn 14.000 thí sinh bị ảnh hưởng Covid-19 chưa thể thi đợt 1

Số TS không thể dự thi đợt này do dịch Covid-19 tập trung nhiều nhất ở tỉnh An Giang với 4.855 TS, Bình Định 2.569 TS, Hưng Yên 1.873 TS, TP.HCM 1.703 TS... Số TS đến làm thủ tục dự thi tại TP.HCM là 86.943 trên tổng số 89.275, đạt 97,39%. Tuệ Nguyễn Báo cáo nhanh sau buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp chiều 6.7 của Bộ GD-ĐT cho biết tổng số TS đến làm thủ tục dự thi là 993.561, đạt tỷ lệ 97,28% so với tổng số TS đăng ký dự thi. Tổng số TS không đến làm thủ tục dự thi: 27.779, chiếm tỷ lệ 2,72%. Trong đó, số TS bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể dự thi đợt 1 là 14.394, chiếm tỷ lệ 1,41% so với tổng số TS đăng ký dự thi.