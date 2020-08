Thi tốt nghiệp THPT thời điểm này là không cần thiết

Gây áp lực cho toàn xã hội

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết trong thời điểm này nên bỏ thi tốt nghiệp THPT . Hiện tại, ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, gần như chắc chắn học sinh sẽ không thi tốt nghiệp. Nếu vẫn tổ chức thi ở tất cả địa phương khác thì sẽ bất công cho học sinh ở 2 địa phương này.

Chia sẻ về vấn đề trên, hiệu trưởng một trường THPT ở TP.HCM cho rằng việc tổ chức thi đến thời điểm hiện tại là không cần thiết, gây áp lực cho cả thí sinh (TS) và xã hội. Đặc biệt, kỳ thi đặt áp lực lớn lên vai ngành y tế, và những người nằm trong ban tổ chức vì phải gồng mình để đảm bảo an toàn cho hàng triệu TS tham gia. "Ở TP.HCM, tỷ lệ học sinh rớt tốt nghiệp năm trước chưa tới 3%, vậy chúng ta tổ chức một cuộc thi tốn hàng trăm tỉ đồng chỉ để sàng lọc 3% học sinh để làm gì? Tôi cho rằng, thời điểm này Bộ GD-ĐT nên trao lại cho các trường ĐH, CĐ và TS quyền lựa chọn, tự chủ. Việc công nhận đậu tốt nghiệp có thể dựa trên học bạ của các em, như vậy vừa nhanh chóng, tiết kiệm lại đảm bảo an toàn cho cả TS và cán bộ tham gia công tác trong kỳ thi này", vị này thẳng thắn chia sẻ.

Đà Nẵng chính thức kiến nghị không thi tốt nghiệp THPT do Covid-19

Nên lựa chọn sự an toàn

GS-TS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ VN, cho biết trong hoàn cảnh này, cần xác định bảo đảm an toàn là số 1. Nếu tổ chức thi tập trung thì phải lo lắng, không biết cách nào đảm bảo an toàn được. “Trong hoàn cảnh này, có thể quyết định công nhận tốt nghiệp. Việc xét tuyển của mỗi trường ĐH giao cho các trường quyết định. Hiện tại là nguồn lây trong cộng đồng, rất phức tạp. Đảm bảo an toàn là trên hết”, GS-TS Trần Hồng Quân nói.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương, tác giả của hơn 50 đầu sách về giáo dục , đặt vấn đề: “Trong tình trạng hiện tại nếu vẫn cố tổ chức kỳ thi thì câu hỏi đặt ra là chúng ta lựa chọn sự an toàn cho TS hay chọn hoàn thành công việc của người lớn? Việc tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ thì chỉ các trường tốp trên cần có một bước sàng lọc TS riêng và việc này không khó. Còn phần lớn các trường ĐH, CĐ hiện nay đã tuyển sinh khá đại trà nên không nhất thiết phải dựa vào kết quả từ kỳ thi THPT”.

Tâm lý bất an ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi

Ông Thiều Quang Thịnh, giáo viên Trường THPT Long Thới (H.Nhà Bè, TP.HCM), cho rằng nếu đồng ý với phương án đặc cách cho TS Đà Nẵng, Quảng Nam thì cũng nên cân nhắc và mở rộng thực hiện việc đặc cách hoặc xét tốt nghiệp cho toàn bộ học sinh lớp 12 trên cả nước trong năm học này.

Theo ông Thịnh, học sinh những ngày qua cũng đang có tâm trạng lo lắng, bất an trước diễn biến phức tạp của dịch. Đây cũng là một áp lực lớn trong việc làm bài thi, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. “Quyết định dừng tổ chức kỳ thi này hoàn toàn là việc làm đúng thời điểm”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Trưởng phòng Sau ĐH, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, cho rằng tâm lý bất an của TS, phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng làm bài của TS, điều này sẽ khó thực hiện được khả năng phân loại TS trong kỳ thi tuyển sinh

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), nhận định: “Nếu tổ chức thi, với khoảng 1 triệu TS trên cả nước thì có hàng triệu gia đình có con em tham gia sẽ tập trung vào kỳ thi và đông đảo thành viên tham gia từ các lực lượng xã hội, các ban ngành liên quan... Vậy cớ sao không ngưng thi để cả nước dồn tâm trí lực cho cuộc chiến chống dịch?”.

Ông Phú cũng cho hay nếu chỉ xét đặc cách cho TS Đà Nẵng và Quảng Nam thì lại làm khó cho TS ở khu vực này khi muốn xét vào ĐH, đặc biệt các trường tốp trên… Vì vậy, nếu đặc cách thì thực hiện trên cả nước và công nhận tốt nghiệp, dừng thi tốt nghiệp THPT là một giải pháp phù hợp trong tình thế cấp bách khi xã hội huy động toàn lực cho chống dịch.