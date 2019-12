Thực hư việc cô giáo dùng dụng cụ chà bồn cầu bạo hành trẻ

Trước đó, ngày 10.12, một Facebook cá nhân tại Đà Nẵng chia sẻ việc con mình đi học tại Trường mầm non Ngôi Sao Xanh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng bị cô giáo bạo hành, “đánh trong nhà kho, tát vào mặt nhiều lần gây bầm, rồi sau đó lấy dụng cụ chà bồn cà lên mặt cho trầy xước để nói bé bị ngã…”, khiến dư luận xã hội tại Đà Nẵng bức xúc, phẫn nộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, thực tế vụ việc gây ra vết trầy xước trên mặt cháu bé được phản ánh đã diễn ra vào ngày 17.9. Bản tường trình của trường gửi Phòng GD-ĐT quận Hải Châu ghi rõ, khi cháu A.T (lớp Start 3, Trường mầm non Ngôi Sao Xanh) chạy vào nhà kho chơi đã bị giường xếp ngã đụng vào má trái gây vết xước. Ngay lúc đó, cô giáo P.T.T.H đã dùng cây phách học nhạc bép vào má còn lại của bé. Khi cô lấy dầu nóng bôi vào vết đỏ, lấy khăn lau vào mặt bé thì để lại vết đỏ thẫm trên mặt.

Đến ngày 9.12, bé A.T lại tiếp tục bị một cô giáo khác là N.K.V đánh liên tiếp vào mông ngay trước camera khi bé nghịch nước ướt hết quần áo. Theo như phản ảnh của anh N.Q.A.Đ (bố của cháu A.T), thì khi phụ huynh hỏi về vụ việc thì giáo viên có thái độ thách thức phụ huynh với câu nói “đã phạt cháu trước camera”, rằng cô đã không có tinh thần cầu thị, bộ phận tiếp nhận thông tin có thái độ rất thách thức nên gia đình đã phản ánh cả 2 vụ việc lên mạng xã hội

Ngày 11.12, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Phan Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và phát triển giáo dục chuyên Việt - chủ đầu tư của Trường mầm non Ngôi Sao Xanh, cho biết khi phụ huynh phản ảnh vụ việc này thì cô giáo H. đã nói dối với phụ huynh là trẻ chơi bị té ở sân trường. Chỉ đến khi Hội đồng nhà trường trích xuất camera làm rõ sự vụ thì cô H. mới thừa nhận dùng phách học nhạc đánh vào má trẻ, nhưng cô cho biết đã “hoảng” nên dùng dầu bôi và khăn ấm để lau nên gây xước vì da trẻ em mỏng.

“Cô H. vừa sai phạm ở hành vi đánh trẻ, vừa không thực hiện đúng kỹ năng chăm sóc, sơ cứu trẻ. Trong trường hợp trẻ bị té có vết bầm tím thì phải chườm đá lạnh chứ không thể bôi dầu nóng ở mặt của trẻ được", bà Hà nhận định.

Cũng theo bà Hà, Ban giám hiệu nhà trường đã trích xuất camera bí mật trong nhà vệ sinh của lớp Start 3 cho đại diện Phòng giáo dục quận Hải Châu và công an khi đoàn đến kiểm tra, không có chuyện cô giáo H. dùng dụng cụ chà bồn cố gắng chà vào mặt cháu A.T như dư luận trên mạng xã hội thổi phồng để câu view. “Nếu thực sự có người dám làm việc đáng lên án đó ở trường này thì chúng tôi không còn ngồi ở đây và làm việc trong ngành giáo dục này”, bà Hà nói.

Trao đổi với nhóm phóng viên về chi tiết “cô giáo dùng dụng cụ chà bồn cố gắng chà vào mặt cháu A.T.”, gây phẫn nộ trong dư luận, chị Y (mẹ cháu A.T) trần tình ý chị là cô giáo đã dùng cái gì đó như cái giẻ, hay cái khăn chà lên mặt cháu gây ra vết trầy xước chứ không phải nói bàn chải chà bồn cầu.

Bà Đỗ Thị An Khuê, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngôi Sao Xanh, cho biết ngay sáng 10.12, tức là sau ngày cháu A.T bị cô V. đánh vào mông trước camera, gia đình đã lên làm việc với nhân viên văn phòng của trường. “Do cách tiếp nhận và xử lý thông tin của bộ phận tiếp nhận thông tin không khéo léo, không có kỹ năng, không đặt mình vào vị trí của phụ huynh nên đã có lời qua tiếng lại, đẩy vụ việc đi quá xa. Phụ huynh cũng đã rút hồ sơ của cháu A.T”, bà Khuê cho biết.