Tiếp sức mùa thi lan tỏa giá trị nhân văn:Hành trình do nhiều thế hệ vun đắp nên

Nhớ về một thời thanh xuân sôi nổi Có một kỷ niệm khi tham gia Tiếp sức mùa thi đến bây giờ tôi còn nhớ mãi. Năm đó, một TS từ quê lên thành phố đi thi, do thay đổi Có những kỷ niệm thật đẹp của thời thanh xuân ngày ấy. Đó là khi đội tình nguyện chúng tôi kết tay nhau để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại điểm thi với nhữnng nụ cười dễ thương, gương mặt rạng rỡ... Chúng tôi mỉm cười vì đã có một thời thanh xuân tươi đẹp, sống có ý nghĩa và sống vì tha nhân. Đặng Hữu Toàn (giáo viên, trợ lý thanh niên Trường THPT Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) Bích Thanh (ghi) Có một kỷ niệm khi tham gia Tiếp sức mùa thi đến bây giờ tôi còn nhớ mãi. Năm đó, một TS từ quê lên thành phố đi thi, do thay đổi thời tiết nên bị bệnh đột xuất. Đội tình nguyện chúng tôi đã kịp thời hỗ trợ đưa TS này đến điểm thi một cách an toàn, đảm bảo thời gian thi. Phụ huynh của TS này đã rất tin tưởng và giao TS cho đội Tiếp sức mùa thi đưa đón trong suốt kỳ thi. Những lời cảm ơn kèm ánh mắt đầy xúc động của phụ huynh dành cho đội tình nguyện khi đó làm chúng tôi vui đến quên cả mệt nhoài, quên luôn cái nắng trưa hè nóng bức giữa tiết trời hạ tháng 6.