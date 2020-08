Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 10.8.2020

Hầu hết các giáo viên đều nhận định đề thi môn văn năm nay hay, không đánh đố học sinh và không bắt học thuộc lòng. Đặc biệt nội dung đề thi giáo dục về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, vào đúng thời kỳ mà tình cảm với quốc gia, dân tộc với mọi người cần được nâng cao và nuôi nấng có chiều sâu hơn trong mỗi con người.

Hôm nay, 10.8, thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng với 2 bài thi là ngoại ngữ và tổ hợp (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội).

Kiểm tra ngày thi đầu tiên tại 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: “Phải đảm bảo an toàn kép cho kỳ thi, là an toàn về an ninh, quy chế và an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi và phụ huynh học sinh”.