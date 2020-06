Tổng lãnh sự quán Mỹ: Làm mọi điều hỗ trợ du học sinh Việt Nam đến Mỹ

Ngày 11.6, trang Facebook của Tổ chức VIET in USA - Người Việt Ở Mỹ, đăng ký tại TP.Westminster (bang California), đăng những thông tin khiến nhiều phụ huynh và học sinh Việt Nam hết sức lo ngại. Với tít Nước Mỹ quyết định ngừng tiếp nhận thị thực du học sinh Việt Nam, trang này cho hay bắt đầu từ ngày 1.7, Việt Nam là 1 trong 5 nước nằm trong danh sách các nước bị từ chối xét tư cách lưu trú tại Mỹ. VIET in USA nêu nhiều lý do dẫn đến kết quả trên, trong đó nhiều đơn vị tư vấn du học nằm trong danh sách “đen” của cục lưu trú Mỹ vì có “hành vi gian dối hồ sơ, làm giả tài liệu”, trường Mỹ bảo lãnh có uy tín thấp, du học sinh Việt Nam bị bắt vì tội trộm cắp “dẫn đầu” một số nước khác... Trang này kết luận “Cửa đi du học Mỹ 2020 đang đóng lại với người Việt”.