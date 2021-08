TP.HCM: Đề xuất tiêm vắc xin cho hơn 642.000 học sinh, học viên từ 12 - 18 tuổi

Theo đó, hiện Sở GD-ĐT đã chủ động chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch năm 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phương án tổ chức dạy và học trên môi trường internet đến hết học kỳ I . Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn thành phố, để đảm bảo học sinh được an toàn, an tâm và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong năm học, giữ vững chất lượng giáo dục thì cần sớm tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh. Do vậy, Sở GD-ĐT đề nghị UBND TP.HCM có kế hoạch tiêm vắc xin mũi 1 và mũi 2 cho học sinh từ 12 - 18 tuổi với nguồn vắc xin cho phép tiêm trong độ tuổi này trước khi kết thúc học kỳ I để học sinh học tập trực tiếp bắt đầu từ học kỳ II của năm học 2021 - 2022.