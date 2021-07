Tranh luận về quy chế đào tạo tiến sĩ: Học cái thực chất chính là học thật

Theo PGS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, những nhận xét Quy chế 2021 là cơ hội khiến tạo ra các “lò” TS như thời kỳ trước 2017, là không công bằng. Thực tế, trong thời gian qua, dù hoạt động đào tạo TS đã được chấn chỉnh, nhưng do thiếu những quy định ràng buộc cũng như do chưa tìm được cách tiếp cận đúng về đào tạo TS nên vẫn còn hiện tượng “học giả bằng thật”. Với quy chế mới, nghiên cứu đã theo học một chương trình đào tạo TS thì buộc phải dành toàn thời gian 3 - 4 năm cho việc học, cơ sở cử người đi học buộc phải bố trí người thay thế, không được để nghiên cứu sinh vẫn vừa làm việc tại đơn vị, vừa đi học. Cũng theo PGS Điền, chắc chắn chuẩn các chương trình TS của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ cao hơn nhiều so với chuẩn của quy chế 2021. “Có ý kiến lo lắng, các trường ra chuẩn thấp để thu hút người học. Vấn đề là các trường làm thế để làm gì? Về phía cơ sở đào tạo, đào tạo TS là một trách nhiệm để nâng cao mặt bằng trình độ chung của ĐH, không phải là chỗ để “kiếm tiền”. Có nghiên cứu sinh, các thầy có thêm người hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, gia tăng hoặt động khoa học của trường. Đặt chuẩn cao là một cách tạo uy tín cho chương trình đào tạo, từ đó mới thu hút được người giỏi”, PGS Điền nói.