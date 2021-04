Trường đại học chuyển hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành

Năm 2021, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM có 6 ngành mới, trong đó có quản trị kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thời trang và dệt may. Theo thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông trường này, đây là 2 ngành có tính chất liên ngành. Trong đó, kinh doanh thời trang và dệt may trang bị kiến thức của các lĩnh vực kinh tế, quản lý, thời trang và dệt may giúp người học trở thành một nhà kinh doanh trong lĩnh vực trên. Trong khi đó, ngành quản trị kinh doanh thực phẩm chuyên đào tạo các nhà quản lý cho doanh nghiệp kinh doanh và chế biến thực phẩm. Sinh viên 2 ngành này sẽ học 3 năm rưỡi và nhận bằng cử nhân.