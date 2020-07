Tỷ lệ học CĐ và trung cấp tăng nhưng vẫn thấp trong tổng số lượng học nghề

Trong 5 tháng đầu năm 2020, do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kết quả tuyển sinh của các địa phương trên cả nước chỉ đạt 57% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 21% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó, trung cấp và CĐ chỉ đạt 30% (24.300 người) so với cùng kỳ năm 2019 (81.500 người) và 5% so với kế hoạch năm 2020. Tại nhiều địa phương các cơ sở GDNN chủ yếu tuyển sinh được ở trình độ sơ cấp.