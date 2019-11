Vì sao học sinh 'ác cảm' với môn toán?

Điển hình là thông tin đưa xác suất, thống kê vào toán lớp 2 thời gian gần đây.

Ông Vinh khẳng định, việc dạy xác suất thống kê cho HS lớp 2 là cần thiết nhưng đó chỉ là các bài học giản đơn, gần gũi cuộc sống , thậm chí có thể dạy từ cấp mầm non, nhằm giúp HS gắn bài học với thực tiễn. Nghe toán xác suất, thống kê thì to tát nhưng những bài toán này rất nhiều trong đời sống, có thể dạy từ cấp mầm non. Thí dụ, yêu cầu HS đếm đúng số người, biết phân loại theo tính chất, hoặc quan sát cái gì thường hay xảy ra… Cụ thể, đối với nội dung thống kê, ở cấp tiểu học, HS được học những bài học trực quan sinh động, từ những quan sát cuộc sống để đưa ra các nhận định thống kê.