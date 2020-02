Vì sao học sinh Bến Tre vẫn đến lớp trong dịch virus corona ?

Trưa ngày 6.2, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, khẳng định Sở GD-ĐT Bến Tre và Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh về đường hô hấp do chủng mới virus corona tỉnh Bến Tre đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh đi học lại từ ngày 4.2. Học sinh Bến Tre chỉ được nghỉ học 1 ngày (3.2) để các địa phương phối hợp với nhà trường thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trừng trong khuôn viên trường học.

Khu vực cách ly nhóm người Trung Quốc tại Bệnh viên đa khoa Khu vực Cù Lao Minh. ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Trọng giải thích lý do dẫn đến quyết định để toàn bộ học sinh, viên viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn tới trường. Ông Trọng cho biết :“Chúng tôi đã thống nhất rằng nếu để các em ở nhà sẽ khó kiểm soát hơn trong công tác phòng tránh, điều trị các bệnh do chủng mới virus nCoV. Các em đến lớp, thầy cô giáo và nhân viên y tế sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện trách nhiệm hướng dẫn các em về y tế dự phòng cho cá nhân, gia đình. Song song đó, các thầy cô giáo có trách nhiệm kiểm tra lịch trình của các em trong đợt nghỉ tết, nếu có đi Trung Quốc thì sẽ được cách ly ngay để theo dõi, điều trị. Và thực tế, các thầy cô giáo tại một trường ở H. Thạnh Phú đã phát hiện ra được 1 em đã đi Trung Quốc trong đợt Tết Canh Tý, hiện em này đã được cách ly theo dõi. Chúng tôi cho rằng nếu để các em ở nhà thì việc kiểm soát chuyện đi lại, giao du của các em sẽ rất khó khăn, phức tạp. Tỉnh Bến Tre cũng đang khẩn trường triển khai mọi công tác phòng, trị các bệnh về đường hô hấp do chủng mới virut nCoV như các tỉnh, thành trong cả nước chứ không ngoại lệ".

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (áo xanh ngoài cùng bên trái), ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre (đứng giữa) kiểm tra về việc triển khai công tác y tế dự phòng tại H. Mỏ Cày Nam vào chiều ngày 5.2. ẢNH: BẮC BÌNH